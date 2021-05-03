На гонку «Формулы-1» в Барселоне пустят тысячу зрителей

Болельщики смогут посетить «Гран-при Испании» «Формулы-1». Воскресную гонку сможет посетить одна тысяча зрителей, сообщает Marca.

Такое решение принято в связи со смягчением карантинных ограничений в Барселоне, которые вступают в силу 9 мая. С воскресенья на различные мероприятия, проходящие на открытом воздухе, разрешается пускать до одной тысячи человек.