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На гонку «Формулы-1» в Барселоне пустят тысячу зрителей

21:35

Болельщики смогут посетить «Гран-при Испании» «Формулы-1». Воскресную гонку сможет посетить одна тысяча зрителей, сообщает Marca.

Такое решение принято в связи со смягчением карантинных ограничений в Барселоне, которые вступают в силу 9 мая. С воскресенья на различные мероприятия, проходящие на открытом воздухе, разрешается пускать до одной тысячи человек.

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