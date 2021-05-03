В ФИА объяснили наказание Мазепина во время «Гран-при Португалии»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин был наказан 5-секундным штрафом и 1 штрафным баллом во время гонки «Гран-при Португалии».

«Дело было не в количестве синих флагов, — сказал гоночный директор ФИА Майкл Маси в интервью Motorsport. — А в том инциденте, что был показан в трансляции, когда он чуть не столкнулся с Серхио Пересом под синими флагами в третьем повороте. Он не смог эффективно освободить дорогу при первой же возможности, чем чуть не спровоцировал аварию».

Мазепин после окончания гонки заявил, что уже принес извинения пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу.