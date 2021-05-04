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Боттас может покинуть «Мерседес»

13:50
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас может покинуть команду еще до окончания сезона, иформирует Daily Mail. Его может заменить Джордж Расселл, который выступает за «Уильямс.

Как отмечается, Боттас в течение пяти сезонов так и не смог навязать конкуренцию напарнику Льюису Хэмилтону.

Один из инженеров «Мерседеса» после «Гран-при Португалии» якобы заявил следующее. «У нас появилось беспокойство из-за Валттери. Он не соответствует уровню команды. На это отчетливо показала отличная работа, которую Расселл проделал в Бахрейне».

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