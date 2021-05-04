Боттас может покинуть «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас может покинуть команду еще до окончания сезона, иформирует Daily Mail. Его может заменить Джордж Расселл, который выступает за «Уильямс.

Как отмечается, Боттас в течение пяти сезонов так и не смог навязать конкуренцию напарнику Льюису Хэмилтону.

Один из инженеров «Мерседеса» после «Гран-при Португалии» якобы заявил следующее. «У нас появилось беспокойство из-за Валттери. Он не соответствует уровню команды. На это отчетливо показала отличная работа, которую Расселл проделал в Бахрейне».