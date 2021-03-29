Мик Шумахер заявил, что доволен своим результатом в дебютной гонке «Формулы-1»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал результаты первой гонки сезона-2021 на «Гран-при Бахрейна».

«В целом я бы сказал, что на 90 процентов доволен, а на 10 нет – из-за допущенной ошибки, когда меня развернуло на рестарте за машиной безопасности. К счастью, машина осталась на ходу и все было нормально, так что я смог продолжить гонку и набираться опыта по ходу уик-энда.

Немного досадно, что я ехал не в основной группе и не имел возможности хотя пару кругов попробовать побороться с соперниками. К счастью, за счет появления синих флагов мне удалось догнать Николаса Латифи – так что я все-таки получил представление о том, что ты чувствуешь, преследуя соперника вплотную, используя DRS. В целом же я считаю, что многому научился в этот уик-энд. Надеюсь, что в следующей гонке смогу конвертировать этот опыт во что-то хорошее», – цитирует Шумахера Planetf1.

28 марта пилот «Хаас» Мик Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в первой гонке сезона-2021 в Бахрейне, заняв 16-е место.

Победу одержал семикратный чемпион «Королевских гонок» пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.