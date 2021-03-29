Формула-1
Новости
Календарь гонок Команды Пилоты Кубок конструкторов Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Бывший гонщик Мове высказался о дебюте Мазепина в «Формуле-1»

18:20
Теги:

Мастер спорта международного класса, известный пилот Даниил Мове в беседе с «СЭ» прокомментировал дебют российского гонщика «Хаас» Никиты Мазепина в «Формуле-1».

28 марта Мазепин разбил машину на первом круге дебютной гонки «Ф-1» «Гран-при Бахрейна».

«Думаю, это связано с пристальным вниманием, которое мы на это обращаем. Все гонщики так или иначе допускают ошибки. Машина, которой он с Миком Шумахером пилотирует, очень сложна в управлении, некомфортна и нестабильна. Никите не повезло, а Мик смог продолжить гонку. Ничего смертельного не произошло. Никита — прекрасный гонщик. Драму из этого развивают гораздо больше, чем есть на самом деле. Сезон для Мика и Никиты будет сложным, они стабильно будут занимать последние места. Каждый следующий будет пытаться покритиковать их. Надеюсь, у них всё стабилизируется, и он на фоне Шумахера себя проявит», — сказал Мове «СЭ».

Следующий этап «Формулы-1» стартует 16 апреля в итальянской Имоле.

(Константин Колмаков)

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...