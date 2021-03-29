Спортивный директор «Формулы-1» Браун назвал Цуноду лучшим дебютантом гонок за много лет

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун оценил выступление дебютанта сезона-2021 пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды на «Гран-при Бахрейна».

«Я действительно впечатлен Юки Цунодой. В этот уик-энд я впервые с ним встретился. Он произвел на меня очень хорошее впечатление, у него впечатляющий характер. Он очень забавный парень. В гонке он провел несколько отличных отрезков – что должно обнадеживать с учетом того, что это была его первая гонка в карьере на таком уровне.

Я считаю его лучшим новичком «Формулы-1» за много лет. Он пока демонстрировал просто ошеломляющие выступления во всех гоночных сериях, в которых участвовал. И его повышение кажется блестящим ходом со стороны «Ред Булл», – рассказал Браун Motorsport.com

Цунода стал новым пилотом «Альфа Таури» в сезоне-2021, заняв место россиянина Даниила Квята. 28 марта 20-летний японец занял 9-е место в первой гонке сезона на «Гран-при Бахрейна».