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7 октября, 09:56

Мик Шумахер разбил болид по окончании первой практики перед «Гран-при Японии»

Виктория Кравченко
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Мик Шумахер.
Фото Reuters

Несколько пилотов вылетели с трассы по ходу первой сессии свободных заездов 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Японии». Ситуация произошла из-за того, что гонка проходила в дождевых условиях. Также пилоты жаловались на плохую видимость.

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер врезался в барьеры, из-за чего у его болида оторвало переднюю подвеску. По радио спортсмен пожаловался на аквапланирование. Из-за инцидента Шумахер не примет участия во второй сессии свободных заездов перед «Гран-при Японии».

Лучшим в первой сессии стал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо. Он показал время 1 минута 42,248 секунды. Второе место занял его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,315 секунды), третье — гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,386).

Лидером общего зачета пилотов является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+1,114), он показал шестой результат.

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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