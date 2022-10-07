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7 октября, 07:56

Алонсо стал лучшим в первой тренировке «Гран-при Японии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо показал лучший результат на первой тренировке «Гран-при Японии». Второе и третье места заняли представители «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер соответственно.

Квалификация «Гран-при Японии» состоится в субботу, 8 октября, утром, а сама гонка — в воскресенье, 9 октября.

Гран-при Японии

Первая тренировка

1. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:42.248.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — +0.315.

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0.386.

4. Эстебан Окон («Альпин») — +0.774.

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.010.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1.114.

7. Мик Шумахер («Хаас») — +1.513.

8. Ландо Норрис «Макларен») — +1.641.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +1.721.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1.986.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — +2.181.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — +2.238.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2.310.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +2.322.

15. Александер Албон («Уильямс») — +2.543.

16. Пьер Гасли «Альфа Таури» +2.630.

17. Николас Латифи («Уильямс») — +3.176.

18. Джордж Расселл («Мерседес») — +3.855.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — +3.944.

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +5.842.

Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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