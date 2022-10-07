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7 октября, 13:13

Автоматическое сообщение будет предупреждать пилотов «Феррари» о появлении сейфти-кара

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В команде «Формулы-1» «Феррари» ввели новую систему для оповещения своих гонщиков о режиме машины безопасности или виртуального автомобиля безопасности. Об этом рассказали комментаторы Sky Sports во время тренировок «Гран-при Японии».

В случае появления на трассе сейфти-кара женский механический голос предупредит об этом пилотов по радио. В других командах этим занимается гоночный инженер.

После 17 этапов «Феррари» занимает вторую строчку в кубке конструкторов, набрав 439 очков. В зачете пилотов монегаск Шарль Леклер находится на второй строчке с 237 очками. Испанец Карлос Сайнс — пятый (202 очка).

«Гран-при Японии» проходит с 7 по 9 октября на трассе «Сузука».

Формула-1
Феррари
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