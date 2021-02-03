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«Мерседес» назвал дату презентации болида на сезон-2021

13:17
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Пресс-служба «Мерседес» назвала дату презентации нового болида на сезон-2021 «Формулы-1».

В заявлении в официальном Twitter команды сообщается, что презентация машины, получившей название W12, состоится 2 марта.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. 29 января руководство гоночной серии опубликовало точное время начала всех гонок предстоящего чемпионата.

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