«Мерседес» назвал дату презентации болида на сезон-2021

Пресс-служба «Мерседес» назвала дату презентации нового болида на сезон-2021 «Формулы-1».

В заявлении в официальном Twitter команды сообщается, что презентация машины, получившей название W12, состоится 2 марта.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. 29 января руководство гоночной серии опубликовало точное время начала всех гонок предстоящего чемпионата.