«Мерседес» назвал дату презентации болида на сезон-2021
13:17
Пресс-служба «Мерседес» назвала дату презентации нового болида на сезон-2021 «Формулы-1».
В заявлении в официальном Twitter команды сообщается, что презентация машины, получившей название W12, состоится 2 марта.
It's a date. ? 02-03-21. pic.twitter.com/9JKkLlrVry— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 2, 2021
Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. 29 января руководство гоночной серии опубликовало точное время начала всех гонок предстоящего чемпионата.
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