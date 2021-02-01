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В Рио-де-Жанейро отказались от строительства трассы для «Формулы-1»

23:31

Власти Рио-де-Жанейро во главе с новым мэром Эдуардо Паэсом отказались от строительства автодрома, способного принять этап «Формулы-1».

«Мы должны заниматься восстановлением зеленых насаждений, а не их вырубкой», — цитирует заявление мэрии Globo Esporte.

В декабре 2020 года стало известно, что автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу продлил контракт с «Формулой-1» до 2025 года.

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