В Рио-де-Жанейро отказались от строительства трассы для «Формулы-1»

Власти Рио-де-Жанейро во главе с новым мэром Эдуардо Паэсом отказались от строительства автодрома, способного принять этап «Формулы-1».

«Мы должны заниматься восстановлением зеленых насаждений, а не их вырубкой», — цитирует заявление мэрии Globo Esporte.

В декабре 2020 года стало известно, что автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу продлил контракт с «Формулой-1» до 2025 года.