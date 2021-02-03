Грожан объявил о переходе в «Индикар»

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан 3 февраля объявил у себя в Instagram о переходе в «Индикар».

34-летний француз будет выступать за команду «Дэйл Койн» под номером «51».

В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон-2020.