«Формула-1» опубликовала время начала всех гонок сезона-2021

Пресс-служба «Формулы-1» опубликовала точное расписание всех гонок сезона-2021.

Первый этап состоится в Бахрейне, заключительный — в ОАЭ. В данный момент неизвестно место проведения третьего этапа нового сезона, о нем будет объявлено позднее. Всего запланировано 23 гонки — рекордное количество для «Формулы-1».

Календарь «Формулы-1» сезона-2021:

1. «Гран-при Бахрейна» — 28 марта — 18.00 (мск)

2. «Гран-при Эмилии-Романьи/Сан-Марино» (Имола) — 18 апреля — 16.00 (мск)

3. Место и время проведения будут объявлены позднее — 2 мая

4. «Гран-при Испании» — 9 мая — 16.00 (мск)

5. «Гран-при Монако» — 23 мая — 16.00 (мск)

6. «Гран-при Азербайджана» — 6 июня — 15.00 (мск)

7. «Гран-при Канады» — 13 июня — 21.00 (мск)

8. «Гран-при Франции» — 27 июня — 16.00 (мск)

9. «Гран-при Австрии» — 4 июля — 16.00 (мск)

10. «Гран-при Великобритании» — 18 июля — 17.00 (мск)

11. «Гран-при Венгрии» — 1 августа — 16.00 (мск)

12. «Гран-при Бельгии» — 29 августа — 16.00 (мск)

13. «Гран-при Голландии» — 5 сентября — 16.00 (мск)

14. «Гран-при Италии» — 12 сентября — 16.00 (мск)

15. «Гран-при России» — 26 сентября — 15.00 (мск)

16. «Гран-при Сингапура» — 3 октября — 15.00 (мск)

17. «Гран-при Японии» — 10 октября — 08.00 (мск)

18. «Гран-при США» — 24 октября — 22.00 (мск)

19. «Гран-при Мехико» — 31 октября — 22.00 (мск)

20. «Гран-при Сан-Паулу» (Бразилия) — 7 ноября — 20.00 (мск)

21. «Гран-при Австралии» — 21 ноября — 09.00 (мск)

22. «Гран-при Саудовской Аравии» — 5 декабря 19.00 (мск)

23. «Гран-при Абу-Даби» — 12 декабря — 16.00 (мск)