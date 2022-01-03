Мазепин: «Я на 100 процентов готов бороться в середине пелотона в следующем сезоне»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин заявил, что готов стать более конкурентоспособным в следующем сезоне «Формулы-1».

«Чувствую ли я готовность к борьбе в середине пелотона? Конечно, я на 100 процентов готов. В прошлом году у меня было несколько сражений с более быстрыми машинами, и я чувствовал себя комфортно. Для меня в таких ситуациях главное — понимать, где именно заканчиваются мои переднее и заднее крыло, чтобы точно расположить свой болид. Кажется, я уже достиг этой уверенности.



Помню, как было страшно во время первого этапа в Бахрейне, потому что машины очень широкие и длинные. Тем не менее, сейчас я чувствую себя хорошо, а управлять более сбалансированным и предсказуемым болидом должно быть проще и приятнее. Для меня важно ощущать, что я действительно влияю на результат гонки, но в 2021 году даже в случае успешного этапа и финиша выше партнера по команде было трудно довольствоваться 19-м местом», — приводит Autosport слова Мазепина.

Сезон-2022 станет для Мазепина вторым в «Формуле-1». Лучшим результатом в предыдущем сезоне для россиянина стало 14-е место на «Гран-при Азербайджана».