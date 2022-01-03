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Руководитель «Феррари» считает, что у Джовинацци будут хорошие шансы вернуться в «Формулу-1» в 2023 году

10:48
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что у резервного пилота итальянской команды Антонио Джовинацци будут хорошие шансы вернуться в «Формулу-1» в качестве боевого гонщика в 2023 году.

«Я не сомневаюсь, что у него будет много шансов вернуться в 2023 году. Я думаю, что через год должно освободиться 11 мест из 20. Нельзя сказать, что это точно произойдет, но есть 11 контрактов, которые действуют до конца нынешнего года, в том числе контракт нашего Карлоса Сайнса. Это значит, что у гонщиков появятся шансы в 2023 году. Поэтому Антонио нужно оставаться частью нашей программы в «Формуле-1» в качестве резервного пилота, работать на симуляторе и привыкать к новым болидам», — приводит GPFans слова Бинотто.

Джовинацци выступал за «Альфа Ромео» с 2019 по 2021 год, по окончании сезона-2021 он покинул команду и перешел в «Формулу-E», сохранив место в «Формуле-1» в качестве резервного пилота «Феррари».

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/74047/ferrari-banking-on-2023-opportunity-for-giovinazzi-with-11-f1-seats-available/

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Иван Торопцев все материалы автора
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