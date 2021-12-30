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Издание The Race признало «Гран-при Великобритании» лучшей гонкой Мазепина в сезоне-2021

14:14
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Издание The Race признало «Гран-при Великобритании» лучшей гонкой для российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина.

«У Мазепина было не так много взлетов в 2021 году, но его 17-е место на «Гран-при Великобритании» выделяется тем, как он его завоевал. На старте он слишком широко вышел в первом повороте, пытаясь обойти Шумахера и Латифи. Никита шел последним, но держался рядом с Миком. Чаще всего в «Хаас» выбирали разные тактики в плане пит-стопов для обоих пилотов, однако здесь они проехали практически идентично, Шумахер остановился лишь на круг раньше Мазепина, оба переобулись с «медиума» на «хард». На старте второго отрезка гонки россиянин совершил блестящий обгон в повороте «Клаб» и выиграл борьбу у партнера по команде», — говорится в статье издания.

Отметим, что 17-е место на этапе в Великобритании не лучший результат для Мазепина в сезоне-2021. Россиянин финишировал на 14-м месте в гонке в Азербайджане.

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-1/every-f1-2021-full-timers-best-drive/

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Иван Торопцев все материалы автора
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