Издание The Race признало «Гран-при Великобритании» лучшей гонкой Мазепина в сезоне-2021

Издание The Race признало «Гран-при Великобритании» лучшей гонкой для российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина.

«У Мазепина было не так много взлетов в 2021 году, но его 17-е место на «Гран-при Великобритании» выделяется тем, как он его завоевал. На старте он слишком широко вышел в первом повороте, пытаясь обойти Шумахера и Латифи. Никита шел последним, но держался рядом с Миком. Чаще всего в «Хаас» выбирали разные тактики в плане пит-стопов для обоих пилотов, однако здесь они проехали практически идентично, Шумахер остановился лишь на круг раньше Мазепина, оба переобулись с «медиума» на «хард». На старте второго отрезка гонки россиянин совершил блестящий обгон в повороте «Клаб» и выиграл борьбу у партнера по команде», — говорится в статье издания.

Отметим, что 17-е место на этапе в Великобритании не лучший результат для Мазепина в сезоне-2021. Россиянин финишировал на 14-м месте в гонке в Азербайджане.