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29 апреля, 17:41

Ферстаппен недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дыра в боковом понтоне болида Ферстаппена.
Фото Sky Sports

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен действиями гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на старте спринта «Гран-при Азербайджана».

После контакта в начале заезда Ферстаппен, как выяснилось позже, провел всю гонку на поврежденном болиде.

«Я просто не понимаю, зачем нужно так рисковать на первом круге, ловить недостаточную поворачиваемость и въезжать мне в боковой понтон. В результате в чего в понтоне образовалась дыра. На старте у всех холодные шины, можно очень легко поймать блокировку колес. Джордж все объяснил просто прекрасно, заявив что-то вроде: «Ну, приятель, у меня просто заблокировались колеса, сам посмотри на повторе». Но это же какая-то бессмыслица.

У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень. Но теперь уже ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться на завтрашней гонке", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

В пятницу, 28 апреля, пилот «Феррари» Леклер выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля. Вторым стал Ферстаппен, третьим — его сокомандник Серхио Перес.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
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