Перес выиграл спринт на «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй, Ферстаппен — третий
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл спринт на «Гран-при Азербайджана».
Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (отставание +4,463 секунды), на третьей строчке — партнер Переса по команде Макс Ферстаппен (+5,065).
В пятницу, 28 апреля, Леклер выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля.
«Гран-при Азербайджана»
Баку
Спринт
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 17 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +4,463
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,065
4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,532
5. Карлос Сайнс («Феррари») +10,388
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +11,613
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,503
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +18,417
9. Алекс Албон («Уильямс») +21,757
10. Оскар Пиастри («Макларен») +22,851
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +27,990
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +34,602
13. Пьер Гасли («Альпин») +36,918
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +41,626
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +48,587
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +49,917
17. Ландо Норрис («Макларен») +51,104
18. Эстебан Окон («Альпин») +1.00,621