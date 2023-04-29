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29 апреля, 21:42

Вассер: «Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил прогресс команды на «Гран-при Азербайджана».

Пилот скудерии Шарль Леклер взял поул в пятничной квалификации к гонке, а в субботнем спринте сумел финишировать вторым.

«Машину улучшили еще в Мельбурне, теперь же задача — собрать все в единое целое и заработать очки. Темп есть, мы взяли поул, мы уже далеко от той формы, в которой пребывали в Бахрейне. Но даже хотя мы были быстрее «Ред Булл» в квалификации, они все еще впереди нас. Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль», — приводит слова Вассера GPblog.

Формула-1
Феррари
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