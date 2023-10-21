Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:14

Леклер: «Я сделаю все возможное, чтобы обогнать Ферстаппена в первом повороте спринта»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту на «Гран-при США».

«Машина была точно такой же, что и вчера. Условия изменились, и нам пришлось быстро адаптироваться. Это была положительная квалификация. Конечно, обидно, что не удалось завоевать поул, но второе место на этой трассе не так уж и плохо. Я сделаю все возможное, чтобы попытаться обогнать Макса в первом повороте. Сцепление с этой стороны решетки всегда кажется довольно хорошим, учитывая прошлые сезоны. Я очень надеюсь, что в этом году ситуация не изменится», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к спринтерской гонке «Гран-при США». Леклер занял второе место. Третьим стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Спринт «Гран при США» пройдет в ночь с 21 на 22 октября в 1:00 по московскому времени. Восемь лучших гонщиков по итогам спринта получат очки в зачете пилотов.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12987824/united-states-gp-f1-live-updates-and-video-highlights-from-practice-qualifying-sprint-and-race-in-austin
Формула-1
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
0
Читайте также
Биография Анфисы Резцовой: жизнь и карьера уникальной олимпийской чемпионки
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту «Гран-при США», Леклер — второй, Хэмилтон — третий
Новости
RSS RSS
Все новости