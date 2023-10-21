Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту «Гран-при США», Леклер — второй, Хэмилтон — третий
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к спринтерской гонке «Гран-при США».
Лучший круг нидерландского гонщика — 1.34,538 секунды. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,055). Третьим стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,069).
Спринт «Гран при США» пройдет в ночь с 21 на 22 октября в 1:00 по московскому времени. Восемь лучших гонщиков по итогам спринта получат очки в зачете пилотов. Победителю будет начислено восемь баллов, гонщику, занявшему восьмое место, — один.
«Гран-при США». Квалификация к спринту
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.34,538
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,055
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,069
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,101
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,356
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,401
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,503
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,661
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,828
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,359