Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при США», Хэмилтон — второй, Леклер — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при США».

Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».

Напомним, что результаты спринта не определяют порядок старта в воскресной гонке. Стартовый порядок был определен в пятничной квалификации.

Гонка «Гран-при США» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.