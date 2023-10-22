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Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при США», Хэмилтон — второй, Леклер — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при США».

Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».

Напомним, что результаты спринта не определяют порядок старта в воскресной гонке. Стартовый порядок был определен в пятничной квалификации.

Гонка «Гран-при США» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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