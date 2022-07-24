Леклер признал, что причиной схода на «Гран-при Франции» стала его ошибка

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о сходе на «Гран-при Франции».

Гонщика развернуло в 11-м повороте, и он влетел в барьер из шин, повредив болид. До этого инцидента он лидировал в гонке.

«Это была ошибка, моя ошибка. Я говорил, что, как мне казалось, сейчас выступаю на высочайшем уровне за всю мою карьеру, но, если я продолжу так ошибаться, в выступлении на таком уровне не будет никакого смысла. Я теряю слишком много очков.

Я потерял 7 очков в Имоле, теперь 25 очков здесь — поскольку сегодня у нас, вероятно, была самая быстрая машина. Так что, если мы проиграем чемпионат с отрывом в 32 очка, я буду знать, откуда взялся этот отрыв. И да, это неприемлемо. Мне нужно устранить такие ошибки», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.