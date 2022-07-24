Ферстаппен выиграл «Гран-при Франции», Хэмилтон — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Франции».

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

Отметим, что в первой части гонки лидировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, но он был вынужден сойти. Гонщика развернуло в 11-м повороте, и он влетел в барьер из шин, повредив болид.

Из-за поломки болидов гонку также не смогли завершить Юки Цунода из «Альфа Таури», Кевин Магнуссен из «Хааса», Николас Латифи из «Уильямса» и Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео».

Следующий этап «Гран-при» состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.

Франция

Чемпионат мира

12-й этап

«Гран-при Франции»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — Leader

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 10,587

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 16,495

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 17,310

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 28,872

6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 42,879

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,026

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,959

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 60,372

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 62,549

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 64,494

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 65,448

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 68,565

14. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 76,666

15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 80,394

Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Николас Латифи (Канада, Williams), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)