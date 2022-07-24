Ферстаппен выиграл «Гран-при Франции», Хэмилтон — второй
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Франции».
Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.
Отметим, что в первой части гонки лидировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, но он был вынужден сойти. Гонщика развернуло в 11-м повороте, и он влетел в барьер из шин, повредив болид.
Из-за поломки болидов гонку также не смогли завершить Юки Цунода из «Альфа Таури», Кевин Магнуссен из «Хааса», Николас Латифи из «Уильямса» и Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео».
Следующий этап «Гран-при» состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.
Франция
Чемпионат мира
12-й этап
«Гран-при Франции»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — Leader
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 10,587
3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 16,495
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 17,310
5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 28,872
6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 42,879
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,026
8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,959
9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 60,372
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 62,549
11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 64,494
12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 65,448
13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 68,565
14. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 76,666
15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 80,394
Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Николас Латифи (Канада, Williams), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)