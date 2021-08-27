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Леклер и Ферстаппен разбили болиды во второй практике перед «Гран-при Бельгии»

17:08
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию по ходу второй практики перед «Гран-при Бельгии». Леклер потерял контроль над машиной и вылетел с трассы, врезавшись в барьеры в шестом повороте.

В результате аварии сессия была ненадолго остановлена красными флагами, но вскоре возобновилась.

Однако потом случилась новая авария. На этот раз машину разбил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Сессия снова была остановлена красными флагами.

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Иван Шитик все материалы автора

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