Леклер и Ферстаппен разбили болиды во второй практике перед «Гран-при Бельгии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию по ходу второй практики перед «Гран-при Бельгии». Леклер потерял контроль над машиной и вылетел с трассы, врезавшись в барьеры в шестом повороте.

? RED FLAG ?



Leclerc goes into the barriers coming out of Turn 6 ?



He's out of the car ?#BelgianGP ?? #F1 pic.twitter.com/WYerZJkoEC — Formula 1 (@F1) August 27, 2021

В результате аварии сессия была ненадолго остановлена красными флагами, но вскоре возобновилась.

Однако потом случилась новая авария. На этот раз машину разбил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Сессия снова была остановлена красными флагами.