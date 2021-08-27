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Ферстаппен возглавил протокол второй практики перед «Гран-при» Бельгии, несмотря на аварию

17:25
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировочной сессии «Гран-при Бельгии» «Формулы-1». При этом, в самом конце сессии голландец разбил машину.

Вторым стал Валттери Боттас из «Мерседеса». Замкнул тройку напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место.

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Иван Шитик все материалы автора

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