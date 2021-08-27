Перес продлил контракт с «Ред Булл» на сезон-2022
16:16
Пилот Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл», сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022. Его напарником останется Макс Ферстаппен.
«Я действительно счастлив, что вместе с такой замечательной командой вступаю в новую эру «Формулы-1». Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля с новым регламентом, поэтому моя единственная цель — дойти до вершины с «Ред Булл», — приводит слова Серхио официальный сайт команды.
Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021. После 11 этапов мексиканец занимает 5-е место в личном зачете, на его счету 104 очка.
Дополнительная информация:
https://www.redbull.com/int-en/redbullracing/checo-signs-2022-season?
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