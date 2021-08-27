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Перес продлил контракт с «Ред Булл» на сезон-2022

16:16
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Пилот Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022. Его напарником останется Макс Ферстаппен.

«Я действительно счастлив, что вместе с такой замечательной командой вступаю в новую эру «Формулы-1». Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля с новым регламентом, поэтому моя единственная цель — дойти до вершины с «Ред Булл», — приводит слова Серхио официальный сайт команды.

Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021. После 11 этапов мексиканец занимает 5-е место в личном зачете, на его счету 104 очка.

Дополнительная информация:

https://www.redbull.com/int-en/redbullracing/checo-signs-2022-season?

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Екатерина Савостина все материалы автора

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