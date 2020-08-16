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Квят снова не преклонил колено перед гонкой. И встал за инициатором акции Хэмилтоном

16:08
Пилоты «Формулы-1» приняли участие в антирасистской акции. Фото Reuters
Пилоты «Формулы-1» приняли участие в антирасистской акции. Фото Reuters
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено в рамках акции против расизма перед «Гран-при Испании».

Россиянин встал за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который является инициатором этой акции.

Хэмилтон преклоняет колено перед каждой гонкой сезона, а Квят ни разу не вставал на колено — и несколько раз это объяснял национальными традициями.

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