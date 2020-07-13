«Русские не встают на колено просто так». Квят объяснил отказ преклонять колено

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свой отказ вставать на колено в рамках антирасистского движения «Black Lives Matter» («Жизни черных важны») перед стартом двух первых гонок в сезоне.

12 июля 26-летний Квят, как и неделю назад, не встал на колено перед стартом «Гран-при Штирии» — второго этапа сезона. В первый раз он поступил так в «Гран-при Австрии».

«Все гонщики едины в борьбе против расизма. Никто таковым не является. Мы показали свою позицию, надев футболки «Конец расизму». Мы все против расизма. Но я против того, чтобы вставать на колено, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Должна быть веская причина. И я был против этого.

Но это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый гонщик, каждый сотрудник делает то, что считает нужным. В этом нет никакого драматизма: для кого-то это нормально встать на колено — это нормально, но я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги. Честно говоря, у нас нет сильных разногласий, все борются против расизма, только каждый делает это по-разному", — сказал Квят в эфире программы Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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