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6 сентября, 16:49

«Феррари» намерена заменить двигатель Карлосу Сайнсу

Анна Горшкова
Корреспондент
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Команда «Феррари» намерена внести изменения в болиды перед «Гран-при Италии».

По информации It.motorsport, Скудерия заменит Карлосу Сайнсу мотор, и испанец заработает штраф в виде потери позиций на решетке. Также команда решила использовать агрессивную картографию силовой установки. Вероятно, мощность агрегата слегка сдерживали на предыдущих этапах, чтобы избежать новых сходов.

Помимо этого, итальянцы подготовят аэродинамическую конфигурацию с минимально возможной прижимной силой, чтобы конкурировать с «Ред Булл» по скорости на прямых.

«Феррари» последний раз выигрывала гонку 10 июля на «Гран-при Австрии». В Монце (Италия) команда не побеждала с 2019 года.

«Гран-при Италии» пройдет с 9 по 11 сентября.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-ferrari-un-passo-indietro-sul-fondo-per-farne-due-in-avanti/10364527/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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