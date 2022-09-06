Риккардо высказался о своем будущем в «Формуле-1»

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо высказался относительно своего будущего в «Формуле-1».

«Я думаю, что во всем есть свои плюсы и минусы. Есть плюсы и в том, чтобы немного отдохнуть. Последние 18 месяцев, которые я провел, были очень непростыми для меня, так что, возможно, некоторое время отдыха пошло бы на пользу. Но и оставаться активным тоже хорошо. Вот почему я хочу услышать все предложения. Даже если это будет резерв, я не хочу быть слишком гордым и говорить, что я слишком хорош для этого.

Меня интересует только «Формула-1?. Если это означает, что меня не будет на стартовой решетке в следующем году, я, конечно, постараюсь найти способ оказаться на ней в 2024 году», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

24 августа стало известно, что Риккардо и «Макларен» достигли договоренности о досрочном расторжении контракта по окончании сезона-2022.

33-летний гонщик на данный момент занимает 13-е место в личном зачете (19 очков).