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6 сентября, 18:25

Шварцман может принять участие в практиках «Формулы-1» за рулем «Феррари» на этапах в Японии и США

Иван Торопцев
Корреспондент
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Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман может принять участие в свободных практиках на этапах «Формулы-1» в Японии и США, сообщает Motorsport.

По данным источника, в итальянской команде склоняются к тому, чтобы задействовать Шварцмана именно на этих этапах, поскольку на них вторые практики будут длиться 90 минут вместо 60 из-за тестов новых шин на сезон-2023. Благодаря этому боевые пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер не потеряют много времени в случае, если в первой практике вместо кого-то из них выступит Шварцман.

22-летний Шварцман с нынешнего сезона выступает под гоночной лицензией Израиля, ранее он представлял Россию.

«Гран-при Японии» пройдет с 7 по 9 октября, этап в США — с 21 по 23 октября.

Роберт Шварцман. Российский пилот поедет в «Формуле-1» за «Феррари». Но на его место боевого пилота претендует еще и Шумахер

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-ferrari-giovinazzi-e-shwartzman-sulla-sf21-a-fiorano/10364669/
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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