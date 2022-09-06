Шварцман может принять участие в практиках «Формулы-1» за рулем «Феррари» на этапах в Японии и США

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман может принять участие в свободных практиках на этапах «Формулы-1» в Японии и США, сообщает Motorsport.

По данным источника, в итальянской команде склоняются к тому, чтобы задействовать Шварцмана именно на этих этапах, поскольку на них вторые практики будут длиться 90 минут вместо 60 из-за тестов новых шин на сезон-2023. Благодаря этому боевые пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер не потеряют много времени в случае, если в первой практике вместо кого-то из них выступит Шварцман.

22-летний Шварцман с нынешнего сезона выступает под гоночной лицензией Израиля, ранее он представлял Россию.

«Гран-при Японии» пройдет с 7 по 9 октября, этап в США — с 21 по 23 октября.