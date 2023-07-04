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Сегодня, 20:59

Хэмилтон заявил, что в последний год не был счастлив в «Мерседес»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что разработка машины «Мерседес» движется в правильном направлении, несмотря на неудачи в 2022 и начале 2023 года.

«Я не был счастлив за рулем машины весь последний год и еще немного. Но шаг, который мы сделали в Монако, продвинул развитие в том направлении, о котором я просил. Постепенно мы восстанавливаем доверие к платформе, которая у нас есть. Это по-прежнему не 100 процентов наших возможностей. Я все еще не могу полностью раскрыть свой потенциал за рулем этого автомобиля, но мы приближаемся к этому. Она просто нас ограничивает. Нет стабильности, а соответственно и уверенности в том, что ты можешь делать с автомобилем на трассе. Вы видели, как в прошлом году я разбил машину в Шпильберге, и Джордж тоже. Машина долгое время была очень непредсказуемой, но сейчас ситуация улучшается, что не может не радовать», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В сезоне-2023 38-летний британец занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 106 очков в девяти этапах. Лидирует нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (229 очков).

«Мерседес» занимает второе место в зачете конструкторов, отставая от «Ред Булл» на 199 очков.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12914866/lewis-hamilton-says-mercedes-team-mate-george-russell-and-mclarens-lando-norris-have-bright-futures-in-f1
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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