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Сегодня, 23:33

В Pirelli рассказали, что на новая конструкция шин дебютирует на «Гран-При Великобритании»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола сообщил, что в Сильверстоуне дебютирует новая конструкция шин, которую команды протестировали в пятничных тренировках в Барселоне.

«На «Гран-При Великобритании» дебютируют слики новой конструкции с применением материалов, которые изначально планировалось представить в следующем году. Изменения были необходимы из-за роста эффективности машин — как с точки зрения скорости, так и с точки зрения нагрузок на шины. Нагрузки выросли по сравнению с предсезонными симуляциями, которые команды предоставили Pirelli прошлой зимой, и тенденция усиливалась по ходу сезона. Шины новой спецификации выдерживают более высокие нагрузки, но при этом не меняются их технические параметры или поведение на трассе. Все команды смогли протестировать новую конструкцию на «Гран-При Испании», когда мы предоставили по два комплекта каждому гонщику в свободных заездах. Их комментарии соответствовали нашим ожиданиями, особенно когда речь зашла об эффективности. Кроме того, новая спецификация позволит практически не менять давление в передних и задних шинах, несмотря на возросшие средние нагрузки», — приводит слова Изолы racingnews365.

Он также отметил, что на трасе в Англии традиционно приходятся одни из самых серьезных нагрузок на шины.

«В наших внутренних документах Сильверстоун расположен вверху списка трасс, на которых действуют наибольшие боковые нагрузки. Особенно тяжело приходится передней левой шине. На трассе гонщикам тоже приходится нелегко — в скоростных поворотах перегрузки достигают 5g. В отличие от конструкции, составы шин, которые мы привезли, не изменились, и, по крайней мере по названию, идентичны прошлогодним — С1, С2 и C3. Однако актуальный C1 является новым составом и находится между С2 и С0. Шины С0 — новое название для самого жесткого состава из линейки 2022 года», — добавил Изола.

На «Гран-При Великобритании» Pirelli предоставит пилотам три самых жестких состава — С1, С2 и С3.

Этап пройдет на трассе «Сильверстоун» с 7 по 9 июля.

Источник: https://racingnews365.com/pirelli-detail-key-benefit-of-new-f1-tyres-from-british-gp
Формула-1
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