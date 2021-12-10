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Хэмилтон стал лучшим во второй практике «Гран-при Абу-Даби», Мазепин — последний

17:01
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй практике «Гран-при Абу-Даби».

Второе место занял Эстебан Окон из «Альпин». Замкнул тройку напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин на последнем месте. Он показал худшее время.

В конце сессии в аварию попал пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Он столкнулся с ограждением в одном из поворотов и разбил болид.

Заключительный этап сезона-2021 «Гран-при Абу-Даби» проходит с 10 по 12 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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