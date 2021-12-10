Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй практике «Гран-при Абу-Даби».

Второе место занял Эстебан Окон из «Альпин». Замкнул тройку напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин на последнем месте. Он показал худшее время.

В конце сессии в аварию попал пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Он столкнулся с ограждением в одном из поворотов и разбил болид.

Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Заключительный этап сезона-2021 «Гран-при Абу-Даби» проходит с 10 по 12 декабря.