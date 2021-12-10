Хорнер: «У «Мерседес» есть быстрая машина, но у нас есть Ферстаппен и отличная команда»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил роль Макса Ферстаппена в борьбе за титул с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Будет очень тяжело. Они в хорошей форме, сейчас у них есть быстрая машина, но у нас есть Макс Ферстаппен и отличная команда, — приводит слова Хорнера Sky Sport Italy. — Нужен последний рывок. Макс настолько хорош из-за того, как он пилотирует. Его пилотаж идет от сердца, он агрессивен и настроен на победу. Поэтому он оказался в этом положении и идет на равных с, пожалуй, величайшим гонщиком в истории — статистически уж точно. Без него мы бы не добились этого, не сражались бы за титул в этот уик-энд».

Перед заключительным этапом «Гран-при» сезона в Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков — 369,5.

Финальная гонка пройдет с 10 по 12 декабря.