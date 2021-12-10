Райкконен разбил машину в конце второй практики «Гран-при Абу-Даби», сессию остановили красными флагами
17:01
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен попал в аварию в конце второй сессии свободных заездов «Гран-при Абу-Даби».
Машину 42-летнего финна занесло в одном из поворотов, после чего гонщик столкнулся с ограждением и разбил свой болид. Практика была остановлена красными флагами.
Kimi Raikkonen spins and hits the wall at Turn 14— Formula 1 (@F1) December 10, 2021
Thankfully he is able to get out of his car#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh
Отметим, что «Гран-при Абу-Даби» — последний для Райкконена этап в «Формуле-1». После гонки, которая состоится 12 декабря, гонщик завершит карьеру.
Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю