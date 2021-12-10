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Райкконен разбил машину в конце второй практики «Гран-при Абу-Даби», сессию остановили красными флагами

17:01
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен попал в аварию в конце второй сессии свободных заездов «Гран-при Абу-Даби».

Машину 42-летнего финна занесло в одном из поворотов, после чего гонщик столкнулся с ограждением и разбил свой болид. Практика была остановлена красными флагами.

Отметим, что «Гран-при Абу-Даби» — последний для Райкконена этап в «Формуле-1». После гонки, которая состоится 12 декабря, гонщик завершит карьеру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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