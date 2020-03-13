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Хэмилтон согласен с переносом «Гран-при Австралии»

07:50

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон согласился с переносом «Гран-при Австралии» из-за коронавируса. Гонка должна была состояться в ближайшие выходные.

«К сожалению, это решение верное. Очень хотели гоняться, но нужно быть реалистами — безопасность и здоровье превыше всего. Все довольно серьезно, люди умирают каждый день, многие болеют и несут финансовые потери. Истинные масштабы пока неизвестны, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы обезопасить максимальное количество людей. Это большое разочарование, ведь спорт объединяет в тяжелые времена, но это правильное решение», — написал Хэмилтон в Twitter.

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