Хэмилтон доволен третьим местом в квалификации «Гран-при Бельгии»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Бельгии». Он занял третье место.

«Это был очень сложный день, тяжелый для всех, — сказал Хэмилтон в интервью после квалификации. — Доволен тем, как он прошел для нас. Я был сконцентрирован до конца. Поздравляю Джорджа (Расселла — Прим. «СЭ»), он проделал отличную работу.

Думаю, завтра условия также будут переменчивыми. Настройки будут иметь важное значение. Очень рад за команду, за результат, который мы получили.

Не знаю, что произошло с Валттери (Боттасом — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что завтра будет не настолько сильный дождь, как сегодня».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Джордж Расселл из «Уильямса» на второй позиции.