Норриса отправили в больницу на дополнительное обследование после аварии в Бельгии

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис был отправлен в местную больницу на дополнительное обследование после аварии в квалификации «Гран-при Бельгии», сообщает официальный Twitter команды. Там ему сделают рентген локтевого сустава.

Норрис попал в аварию в третьем сегменте, из-за чего квалификация была остановлена. Гонщик стал 10-м, а поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.