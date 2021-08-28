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Норриса отправили в больницу на дополнительное обследование после аварии в Бельгии

19:36
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Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис был отправлен в местную больницу на дополнительное обследование после аварии в квалификации «Гран-при Бельгии», сообщает официальный Twitter команды. Там ему сделают рентген локтевого сустава.

Норрис попал в аварию в третьем сегменте, из-за чего квалификация была остановлена. Гонщик стал 10-м, а поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

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Евгений Петров все материалы автора

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