Норриса отправили в больницу на дополнительное обследование после аварии в Бельгии
19:36
Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис был отправлен в местную больницу на дополнительное обследование после аварии в квалификации «Гран-при Бельгии», сообщает официальный Twitter команды. Там ему сделают рентген локтевого сустава.
Норрис попал в аварию в третьем сегменте, из-за чего квалификация была остановлена. Гонщик стал 10-м, а поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
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