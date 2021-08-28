Джордж Расселл: «Я проделал отличную работу»

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал результат квалификации «Гран-при Бельгии». Он занял второе место.

«Не знаю, что сказать, — сказал Расселл в интервью после квалификации. — Я проделал отличную работу, пройдя во вторую часть квалификации и в финал. Машина вела себя очень уверенно.

Я с радостью ожидаю завтрашнего дня. Нам уже нечего было терять в финале. Мы решили выдавить по максимуму. Это невероятно. Надеюсь, мы сможем завтра заработать очки в гонке».

Победил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».