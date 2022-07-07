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Сегодня, 22:09

Гуаньюй Чжоу прошел последнее медицинское обследование перед «Гран-при Австрии»

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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прошел последнее медицинское обследование перед «Гран-при Австрии».

«Завершили последнее медицинское обследование, все в порядке! Спасибо всем людям, которые поддерживали меня в это время! «Гран-при Австрии», вперед!» — написал Чжоу в соцсетях.

Чжоу попал в аварию на старте «Гран-при Великобритании». Болид «Альфа Ромео» перевернулся и проскользил до заграждений, где машину подбросило в воздух и она приземлилась, застряв между состоящим из покрышек заграждении и забором из металлической сетки.

Единственное, что отделяло шлем Чжоу от соприкосновения с покрытием трассы — это защитный каркас гало.

Формула-1
Гуаньюй Чжоу
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