Гуаньюй Чжоу прошел последнее медицинское обследование перед «Гран-при Австрии»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прошел последнее медицинское обследование перед «Гран-при Австрии».

«Завершили последнее медицинское обследование, все в порядке! Спасибо всем людям, которые поддерживали меня в это время! «Гран-при Австрии», вперед!» — написал Чжоу в соцсетях.

Чжоу попал в аварию на старте «Гран-при Великобритании». Болид «Альфа Ромео» перевернулся и проскользил до заграждений, где машину подбросило в воздух и она приземлилась, застряв между состоящим из покрышек заграждении и забором из металлической сетки.

Единственное, что отделяло шлем Чжоу от соприкосновения с покрытием трассы — это защитный каркас гало.