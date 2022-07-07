Леклер надеется, что в «Феррари» усвоили ошибки на «Гран-при Великобритании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер надеется, что его команда усвоила ошибки, совершенные на «Гран-при Великобритании».

Леклер финишировал на четвертой строчке в гонке, в то время как его партнер Карлос Сайнс стал первым. После схода Эстебана Окона («Альпин») ближе к концу гонки в «Феррари» решили сделать пит-стоп для Сайнса во время того, как на трассе находилась машина безопасности, но при этом оставили Леклера на трассе. В результате монегаск на старых шинах пропустил вперед себя Серхио Переса («Ред Булл») и Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и занял 4-е место.

«Есть вещи, которые мы могли бы сделать намного лучше в Сильверстоуне. Но мы знаем, что допустили ошибки, и я надеюсь, что научимся чему-то после них. Лично я ничего не мог сделать по-другому. Мы в команде уже кое-что поменяли в плане коммуникации по ходу гонки, чтобы в нужный момент быть готовыми к каким-то действиям.

Как только на трассе появляется машина безопасности, нужно принимать решение. Если ты не готов, то все становится сложнее. Правда ли, что в «Феррари» конфликт? Нет, мы очень сплочены. Конечно, мы расстроены, что у нас было первое и четвертое место в Великобритании, но мы счастливы, что Карлос Сайнс выиграл свою первую гонку. Тем не менее, очевидно, что когда болиды идут первым и вторым до машины безопасности, а по итогу приезжают первым и четвертым, присутствует определенное разочарование», — сказал в интервью BBC Sport Леклер.

Леклер занимает третье место в личном зачете «Формулы-1» со 138 очками в 10 гонках. Отставание пилота от лидирующего Макса Ферстаппена («Ред Булл») составляет 43 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии с 8 по 10 июля.