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Хэмилтон верит, что «Мерседес» выиграет хотя бы одну гонку в 2022 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон верит, что его команда выиграет хотя бы одну гонку в сезоне-2022.

«Если мы будем трудиться еще сильнее, то, надеюсь, мы приблизимся к борьбе за первое место. Я верю, что мы сможем выиграть хотя бы одну гонку в этом сезоне. Ранее в этом году я думал иначе, но мы в команде не любим такой образ мышления. Тогда я думал, что у нас впереди долгий путь, что нам нужно догнать всех, зная, что соперники будут прогрессировать», — приводит BBC Sport слова Хэмилтона.

После 10 этапов «Формулы-1» в сезоне-2022 лучшим результатом команды «Мерседес» является 3-е место: оба пилота, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл по три раза занимали третью строчку.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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