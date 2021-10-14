Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Гонщики «Формулы-1» одобрили новые огнеупорные перчатки

14 октября, 17:33
Теги:

Новые огнеупорные перчатки гонщиков «Формулы-1» получили одобрение со стороны пилотов и руководства чемпионата, сообщает Motorsport.

В Турции несколько гонщиков опробовали новые перчатки на практике, чтобы оценить их удобство.

Испытания более термоустойчивых перчаток от нескольких поставщиков прошли успешно. Они обеспечивают дополнительную задержку в полторы секунды при передаче тепловой энергии к коже гонщика, а по удобству не отличаются от привычных.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Ок, но: чем завершился визит Виктории Нуланд в Москву
5