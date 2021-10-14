Гонщики «Формулы-1» одобрили новые огнеупорные перчатки

Новые огнеупорные перчатки гонщиков «Формулы-1» получили одобрение со стороны пилотов и руководства чемпионата, сообщает Motorsport.

В Турции несколько гонщиков опробовали новые перчатки на практике, чтобы оценить их удобство.

Испытания более термоустойчивых перчаток от нескольких поставщиков прошли успешно. Они обеспечивают дополнительную задержку в полторы секунды при передаче тепловой энергии к коже гонщика, а по удобству не отличаются от привычных.