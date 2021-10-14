Феттель считает, что «Формула-1» может исчезнуть

Пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель предрек исчезновение «Формулы-1».

«Сейчас «Формула-1» не является зеленой, — цитирует Феттеля Motorsport.com. — Мне кажется, в наше время есть все необходимые инновации, чтобы сделать ее такой, при этом не теряя ни зрелищности, ни скорости, ни сложности, ни страсти. У нас так много умных инженеров, что мы сможем найти нужные решения. Нынешние правила в отношении моторов, как я вижу, очень интересные. Двигатели невероятно эффективные, но бесполезные.

Это не такие моторы, которые через два года появятся под капотом у новых серийных машин. Зачем же они тогда нужны? Сейчас много говорят о будущих правилах, так, может, провести изменения, которые сделают двигатели ближе к реальной жизни? Если так случится, это будет очень здорово для Ф1. Жизненно важно. Но я тут не слишком оптимистичен. Если же изменений не будет, "Формула-1" исчезнет. И поделом. Мы на той стадии процесса, когда уже наделали ошибок и не должны совершать новых».

34-летний Себастьян Феттель – четырехкратный чемпион мира.