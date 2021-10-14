На трассе в Остине произведут ремонт перед «Гран-при США»

Трассу в Остине отремонтируют перед «Гран-при США», сообщает Motorsport.com. Ранее на ее качество жаловались гонщики MotoGP.

«Обычно мы закрываем трассу с декабря по январь, для того чтобы устранить проблемы, — сказал руководитель трассы Боби Эпштрейн. — В прошлом году мы уже ремонтировали ее перед MotoGP, так что нам сейчас не надо перестраивать весь автодром.

И все же нужно подправить дальнюю прямую, немного первый поворот, устранить кочку на входе в девятый поворот, а также повороты 18 и 19. Получится недешево, я уже видел счет».

Гонка на «Гран-при США» состоится 24 октября.