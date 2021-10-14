На трассе в Остине произведут ремонт перед «Гран-при США»
14 октября, 17:50
Трассу в Остине отремонтируют перед «Гран-при США», сообщает Motorsport.com. Ранее на ее качество жаловались гонщики MotoGP.
«Обычно мы закрываем трассу с декабря по январь, для того чтобы устранить проблемы, — сказал руководитель трассы Боби Эпштрейн. — В прошлом году мы уже ремонтировали ее перед MotoGP, так что нам сейчас не надо перестраивать весь автодром.
И все же нужно подправить дальнюю прямую, немного первый поворот, устранить кочку на входе в девятый поворот, а также повороты 18 и 19. Получится недешево, я уже видел счет».
Гонка на «Гран-при США» состоится 24 октября.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/trassu-v-ostine-podlatayut-pered-gran-pri-f1/6686484/
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