Гонщик «Индикар» Колтон Херта заменит Гасли в «Альфа Таури» в случае получения суперлицензии

Гоншик Колтон Херта, который выступает в серии «Индикар» за команду «Андретти Автоспорт», может стать пилотом «Альфа Таури», сообщает журналист Racer Крис Медланд со ссылкой на советника «Ред Булл» Хельмута Марко.

По словам Медланда, Марко сказал ему, что «Ред Булл» достиг договоренности о переходе Херты в случае, если тот получит суперлицензию, которая нужна для выступлений в «Формуле-1». Если этот переход состоится, Херта заменит в «Альфа Таури» Пьера Гасли, который перейдет в «Альпин».

22-летний Херта является самым молодым победителем гонки в истории «Индикар». В нынешнем сезоне гоночной серии он занимает 10-е место в личном зачете с 334 очками.