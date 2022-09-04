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4 сентября, 19:27

Вольфф: «Мерседес» оставался в проигрыше при любой стратегии, риск с Хэмилтоном стоил того»

Вольфф считает, что «Мерседес» оказался в тяжелом положении в конце гонки в Зандворте
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф считает, что команда оказался в тяжелом положении в конце гонки «Гран-при Нидерландов».

«Льюис был впереди, так что у нас в любом случае возникла бы проблема. Можно позвать Льюиса в боксы, потерять позицию по отношению к Ферстаппену и оставить Джорджа Расселла на трассе — проигрыш. Можно совершить двойной пит-стоп — проигрыш. Так что риск стоил того», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

За несколько кругов до конца «Гран-при Нидерландов» был введен режим виртуальной машины безопасности, а затем на трассе появился реальный сэйфти-кар. Джордж Расселл получил свежие шины и в итоге стал вторым, а Льюис Хэмилтон остался на старых покрышках, вышел в лидеры, однако потом опустился на четвертое место.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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