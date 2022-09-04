Расселл доволен темпом «Мерседеса» на «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о том, что занял второе место на «Гран-при Нидерландов».

«Мы любим держаться поблизости. Сегодня мы показали невероятный темп, я знаю, что командный результат не совсем тот, на который мы рассчитывали, но это дает нам большую уверенность и веру в будущее», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал четвертым.